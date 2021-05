Fiorentina, Vlahovic può rimanere: "Non vedo l'ora di incontrare Gattuso"

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, accostato al Milan nell'ultimo periodo, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista serba MozzartSport. Queste le sue parole su Gattuso, parole che potrebbero indicare la volontà di rimanere in viola del serbo: “Iachini? Anche lui è un grande uomo. Avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile. Gattuso? Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l'ora di incontrarlo".