Fischi a Kessiè? Pioli: "Ho sentito, ma non credo sia la cosa giusta. Il contratto non mi interessa"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così dei tanti fischi nei confronti di Kessiè: "Ho sentito anche io. Non credo che sia la cosa giusta, perché abbiamo bisogno di tutti; il passato ci insegna che poi sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei giocatori che fanno la differenza. A me, quando faccio la formazione, non interessa se ha rinnovato o va in scadenza... Fin quando avranno gli atteggiamenti giusti li metterò in campo".