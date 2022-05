Florentino Perez: "Mbappé ormai è stato dimenticato dal Real"

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 29 MAG - "Mbappé è dimenticato". Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, non ha esitato a parlare dell'attaccante francese - rimasto al PSG - dopo la conquista della 14/a Champions, a Parigi. "Mbappé è dimenticato, poco importa, il Real ha fatto una stagione perfetta", ha detto il n.1 del Merengue, sul canale spagnolo Movistar. "Il Real continuerà a lavorare per attirare i migliori giocatori", ha aggiunto il presidente del Real Madrid. "Sono felice, abbiamo lottato e lavorato per tutta la stagione per arrivare a questa vittoria", ha detto Pérez. "In Champions League siamo stati fortunati, o sfortunati all'inizio, perché abbiamo dovuto affrontare tutte le squadre difficili, ma siamo riusciti a vincere contro tutte", ha esclamato. "Credo sia un successo collettivo, dei giocatori e dei tifosi, grazie a questo entusiasmo che regna al Bernabéu", ha poi aggiunto Pérez. Alla domanda sull'allenatore Carlo Ancelotti, il presidente del Real Madrid lo ha definito "un buon direttore d'orchestra, che conosce molto bene i propri giocatori, il Real Madrid e il calcio". (ANSA-AFP).