Florenzi alla dirigenza nello spogliatoio del Bernabeu: "Dateci un iPad per tutti. Per rivedere Real-Milan"

vedi letture

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fornisce alcuni retroscena relativi a quanto accaduto nello spogliatoio del Milan dopo il 3-1 conquistato martedì sera al Bernabeu contro il Real Madrid.

A prendere la parola nello spogliatoio, a sorpresa, è stato anche Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero che non era disponibile ma ha comunque accompagnato la squadra a Madrid per far gruppo nello spogliatoio ha chiesto un insolito premio alla proprietà, ovvero un IPad per tutti: "Per rivedere Real Madrid-Milan". Sarà accontentato?