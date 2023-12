Florenzi, contro la Dea centrocampista o terzino? "Dipende dagli spazi"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Atalanta-Milan 3-2. Queste le sue dichiarazioni:

Più centrocampista che terzino? “Nella mia testa, che poi è quello che mi dice il mister di fare, l’occupazione degli spazi diventa veramente importante con questo gioco. Accentrandomi tanto lasciavamo spazio magari per Theo per farlo salire, o magari per venendo dentro si svuotava dietro Pasalic o dietro Koopmeiners per l’inserimento del centrocampista. Dipendeva tanto da come venivano a prenderci loro. Non è più centrocampista o difensore ma dipende dagli spazi”.