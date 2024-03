Florenzi: "Per caratteristiche Leao, passatemi il gioco, è un mix tra Mbappé e Neymar"

Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

A fine partita vai da Leao e gli dici “Questo sei”: “Il momento è buono, il merito è al 99,9% di Rafa, io con lui non c’entro niente. Cerco solo di punzecchiarlo nel momento giusto e di dargli la carota quando tutti lo attaccano. Ma dicendo questo non vuol dire che sia io a fare quelle azioni”.

Pioli ha detto ha detto che sta facendo l’ultimo scalino prima di diventare un campione. Sei d’accordo? “Sì”.

Da uno a Mbappé a quant’è? “Diciamo che forse sono anche due ruoli diversi. Nel senso che Mbappé vive per il gol. Rafa, per le caratteristiche che ha, passatemi il gioco di mix, è un mix tra Neymar e Mbappé. Ma sto parlando delle caratteristiche. La cosa è che se gioca come sta giocando ultimamente, sta facendo la differenza, si avvicina a quella roba lì. E per noi diventa fondamentale. Se gioca così posso permettermi di non fargli rincorrere il terzino ma agire di conseguenza di squadra, com’è successo stasera perché stasera usciva su Milenkovic. L’uscita (sul terzino, ndr) la facevamo col centrocampista di sinistra e con un grande lavoro di Chukwu dall’altra parte. Poi però quando in fase offensiva succede quello che succede per noi diventa un punto di forza che non tante altre squadre hanno”.

In questo momento questa squadra può arrivare in fondo all’Europa League? Siete al livello di Liverpool e Bayer Leverkusen? “Intanto ti dico che superare il prossimo turno non sarà facile, giochiamo con una squadra che ha cambiato volto, sembra che vadano al doppio rispetto a prima. Tutti sanno qual è il mio rapporto con l’allenatore della Roma, non voglio aggiungere altro. Dovremo quindi prima passare uno scoglio importante. Per passarlo dobbiamo pensare che il nostro prossimo obiettivo è il Lecce e nient’altro. Il Lecce, senza pensare alle altre partite, affrontandola come se fosse l’ultima partita della stagione. Solo così possiamo essere dritti verso l’obiettivo finale. Per arrivare in fondo devi pensare partita dopo partita. Se pensi che se vai un po’ più piano col Lecce allora vai un po’ più forte con la Roma, no! Se vai forte col Lecce vai più forte con la Roma. Dobbiamo pensare partita dopo partita”.

Non ci credo che non ti vada il pensiero al tuo derby: “Il pensiero ci può anche andare, ma è una cosa affettiva. Non preparo la partita con la Roma da domani, da domani guardo i video di Banda, guardo i laterali del Lecce. Poi dopo quello penserò alla partita di giovedì. E con questo non vuol dire che io non possa pensare alla partita emotivamente parlando”.