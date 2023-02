Florenzi vicinissimo al rientro: si punta alla convocazione per Monza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al rientro in campo. Il laterale romano si è allenato anche ieri in gruppo (QUI la notizia di MilanNews.it) e aumentano le possibilità per lui di essere convocato per la trasferta di Monza di questo sabato. Florenzi non è inserito tra i convocati dalla gara di andata contro il Sassuolo, partita in cui si infortunò, datata 30 agosto.