Florenzi vuole rimanere al Milan. Il riscatto è fissato a 4.5 milioni

Protagonista di una stagione in crescendo, dopo aver smaltito i problemi fisici che si portava dietro dall'Europeo, Alessandro Florenzi è entrato subito nel cuore dei tifosi rossoneri per la sua attitudine e per il suo carisma, oltre che per le ottime prestazioni. Come riporta oggi Tuttosport il laterale romano vuole rimanere al Milan a cui, a questo punto, passa la palla. Il riscatto fissato l'anno passato con la Roma è pari a 4.5 milioni di euro: bisognerà solamente capire se la dirigenza rossonera andrà in cerca di uno sconto.