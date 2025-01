Focolari su Leao: "Ieri il solito, quando non gioca lui il Milan è in 10"

Verdetto amaro a Zagabria, il Milan perde 2-1 nell'ottava e finale giornata della prima fase della Champions League ed è costretto ad abbandonare le speranze di qualificazione diretta agli Ottavi. I rossoneri proseguiranno nella competizione ma ripartiranno dai playoff (in programma l'11-12 e il 18-19 febbraio), avendo terminato al 13° posto in classifica a quota 15 punti, sapendo già di affrontare il PSV o la Juventus.

Il pensiero di Furio Focolari, Direttore di Radio Radio

“I giocatori forti del Milan, quelli che fanno la differenza, giocano una partita sì e tre no. Ieri é stato il solito Leao: quando non gioca, il Milan é in 10. Più l’espulso: 9 contro 11. Il Milan ha diversi giocatori formidabili in una partita e totalmente assenti in altre. E quando é assente, la partita la perdi".