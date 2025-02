FOCUS MN - Le liste Serie A e Champions del Milan dopo il mercato di gennaio

vedi letture

Il mercato di gennaio del Milan si è concluso in modo decisamente frenetico ed inaspettato, con sei operazioni tra entrata ed uscita effettuate solo nelle ultime 24 ore. Di seguito un breve recap:

- ACQUISTI: Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo, Sottil

- CESSIONI: Calabria, Morata, Okafor, Bennacer, Zeroli (prestito)

Andiamo a vedere come si delinea la situazione liste tra Serie A e Champions League. Le regole di registrazione sono sempre quelle: rosa da 25 giocatori (17 stranieri, 4 formati in Italia e 4 formati nel Club) + U22 illimitati in Serie A e Lista B sempre modificabile in Champions League (U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club). Nella massima competizione europea inoltre c'è una limitazione. Vediamo cosa dice il regolamento UEFA:

"Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta. A partire dalla stagione 2018/19, non ha più valenza se quei giocatori hanno già giocato nella competizione per un altro club, anche se il club in questione è ancora in corsa nella competizione".

Quindi non è un problema che Gimenez abbia già giocato la fase a girone unico con il Feyenoord. Ma visto che gli acquisti del Milan sono stati 5 e i nuovi inserimenti possono essere al massimo 3, cosa succede? Semplice. Tre vengono registrati e due rimangono fuori dalla Champions a prescindere che siano giocatori formati o stranieri. Presumibilmente i tre nuovi giocatori inseriti saranno Walker, Joao Felix e Gimenez, che prendono il posto degli uscenti Bennacer, Okafor e Morata.

Ultima postilla: il 31 gennaio 2025 il Milan aveva presentato una nuova lista per la Serie A rispetto a quella inserita a settembre, escludendo Emerson ed inserendo Walker (per fargli giocare il derby). A quella data non erano ancora state effettuate tutte le operazioni in entrata ed uscita, mentre ad oggi si è creato lo spazio per il reinserimento del terzino brasiliano in lista: si può quindi desumere che con il prossimo aggiornamento il Milan farà tornare a disposizione per il campionato anche Emerson Royal, in attesa che guarisca dall'infortunio al polpaccio.

Ancora niente di ufficiale, ma quasi certamente saranno queste le rose che il Milan presenterà per Serie A e Champions League per la seconda parte della stagione.

LA LISTA PER LA SERIE A

STRANIERI (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Walker

6 - Theo

7 - Fofana

8 - Loftus-Cheek

9 - Reijnders

10 - Chukwueze

11 - Pulisic

12 - Joao Felix

13 - Leao

14 - Abraham

15 - Gimenez

16 - Jovic

17 - Emerson Royal

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia (vivaio club)

FORMATI VIVAIO ITALIA (3/4)

1 - Sportiello (vivaio Italia)

2 - Florenzi (vivaio Italia)

3 - Sottil (vivaio Italia)

UNDER 22 (illimitati)

- Terracciano

- Musah

- Jimenez

- Bondo

- Bartesaghi

- Torriani

- Camarda

LA LISTA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

STRANIERI (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Walker

6 - Emerson Royal

7- Theo

8 - Fofana

9 - Loftus-Cheek

10 - Reijnders

11 - Musah

12 - Chukwueze

13 - Pulisic

14 - Joao Felix

15 - Leao

16 - Abraham

17 - Gimenez



FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia (vivaio club)

FORMATI VIVAIO ITALIA (3/4)

1 - Sportiello (vivaio Italia)

2 - Florenzi (vivaio Italia)

3 - Terracciano (vivaio Italia)

TRE NUOVI GIOCATORI: Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez.

LISTA B (illimitati)

Nava, Torriani, Bartesaghi, Bozzolan, Coubis, Magni, Paloschi, Bakoune, Liberali, Victor, Malaspina, Stalmach, Traore, Camarda, Sia, Cuenca.