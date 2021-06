Foda (ct Austria): "Contro l'Italia avremo le nostre possibilità di passare"

Franco Foda, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato dell’Italia dopo la vittoria della sua squadra sull’Ucraina allenata da Andriy Shevchenko. Foda, in vista dell’ottavo di finale contro l’Italia previsto per sabato 26, ha dichiarato: “Non conosco l'italiano, ma i nostri osservatori hanno visto gli azzurri. Abbiamo visto due partite, visto che c'era la possibilità di incontrarli nella fase a eliminazione. Potrebbe sembrare un impegno difficilissimo, perché l'Italia non perde da tantissimo tempo, ma è anche vero che prima o poi la sconfitta arriva e se giocheremo come contro l’Ucraina credo che avremo le nostre possibilità a Londra. Sappiamo come giocano e attueremo le nostre contromisure. Tutto è possibile negli ottavi di finale, noi abbiamo scritto la storia raggiungendo un grande traguardo. Adesso però vogliamo qualificarci anche ai quarti, sarebbe fantastico”.