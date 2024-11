Fofana a DAZN: "Dobbiamo avere le stesse ambizioni del Real e muovere la classifica"

Youssuf Fofana, autore di un'ottima partita a Monza, si è già proiettato alla sfida di martedì contro il Real Madrid in Champions League. Ecco le sue parole a DAZN: "Per noi è una grande partita, dobbiamo vincere anche per la classifica. Dobbiamo avere le stesse ambizioni, vediamo come andrà e speriamo vada bene per noi".

Questa la classifica aggiornata di Champions League dopo le prime tre giornate della fase campionato. Rossoneri, con due sconfitte ed una vittoria, al ventiseiesimo posto ed attualmente fuori anche dai playoff per arrivare agli ottavi di finale.

Aston Villa 9

Liverpool 9

Manchester City 7

Monaco 7

Brest 7

Leverkusen 7

Inter 7

Sporting 7

Arsenal 7

Barcellona 6

Borussia Dortmund 6

Real Madrid 6

Benfica 6

Juventus 6

Lille 6

Feyenoord 6

Atalanta 5

Stoccarda 4

PSG 4

Celtic 4

Sparta Praga 4

Dinamo Zagabria 4

Bayern Monaco 3

Girona 3

Milan 3

Club Brugge 3

Atletico Madrid 3

PSV 2

Bologna 1

Shakhtar Donetsk 1

RB Lipsia 0

Sturm Graz 0

Stella Rossa 0

RB Salisburgo 0

Young Boys 0

Slovan Bratislava 0

Le prime otto passano direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla venticinquesima si sfideranno in un playoff andata e ritorno che si giocherà a febbraio 2025.