Fofana a MTV: "La vittoria nel derby come punto di partenza per arrivare il più in alto possibile"

Youssuf Fofana ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul Milan: "Qui è tutto come me l'avevano descritto: lo spogliatoio, i compagni, l'entusiasmo che si respira in città e anche i tifosi. Non ho alcun rimpianto e non vedo l'ora di scoprire di più".

Sull'arrivo in rossonero: "La dirigenza mi ha aiutato tanto. Specialmente Moncada, che è anche lui francese, mi ha dato una grande mano. Tutto il supporto che ho ricevuto mi ha aiutato molto, il club mi è stato di grande aiuto. Nello spogliatoio ci sono poi diversi giocatori che parlano francese. Ho provato a parlare un po' italiano, ma per ora non sono eccezionale. Ci poi anche giocatori anglofoni, cerco di parlare con tutti. Provo a conoscere culture diverse e parlare lingue diverse. Cerco sempre di parlare italiano o spagnolo. Provo anche a dire qualche parola in tedesco per impararlo e mantenerlo".

Sulla scritta 'coraggio' nello spogliatoio di San Siro: "Non ci ho fatto caso all'inizio, ero talmente concentrato che non me ne ero accorto. Quando l'ho vista sono rimasto sorpreso, è scritta in lingue diverse. E così è stato, dovevamo solo scendere in campo e dimostrare che avevamo capito".

Sul suo momento: "Tuuti sanno la condizione fisica con cui sono arrivato in estate e sono determinato ad arrivare al 100% il prima possibile. Non è facile, ma partita dopo partita cercherò di fare sempre meglio e se farò progressi significa che sono sulla strada giusta".

Sulla vittoria nel derby: "Sono molto contento. Era il mio primo derby qui, l'atmosfera era fantastica. E' stato davvero un piacere giocarlo e la vittoria l'ha reso perfetto. Visti i risultati da cui venivamo, battere l'Inter può significare un nuovo inizio. E' un buon punto di partenza e spero che possiamo ripartire da qui per arrivare il più in alto possibile".