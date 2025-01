Fofana a SportMediaset: "C'è molto da lavorare. Problema attaccanti? No, abbiamo solo un problema di efficacia realizzativa"

Youssouf Fofana ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset:

Sul momento del Milan dopo l'arrivo di Conceiçao: "C'è molto da lavorare. Conceiçao è arrivato il 30 dicembre, abbiamo ottenuto subito due vittorie, ma non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Dobbiamo capre in fretta cosa vuole il mister e trasferirlo in campo il prima possibile".

Sul problema dei pochi gol segnati: "Non c'è un problema di attaccanti. Abbiamo tanti giocatori che possono fare gol come Pulisic, Leao, Morata, Abraham e c'è anche Reijnders che sta segnando tanto. Non ci sono problemi con gli attaccanti, abbiamo solo un problema di efficacia realizzativa".