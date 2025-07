Fofana chiaro: "La Champions non è una richiesta della società: per il Milan non c'è scelta"

Assente nella prima amichevole della tournée in Asia e Pacifico contro l'Arsenal, Youssouf Fofana, centrocampista rossonero che inizia la sua seconda stagione con il Milan, è pronto per rifarsi domani nel test contro il Liverpool che si giocherà a Hong Kong. Il francese ha smaltito gli acciacchi fisici delle prime settimane di allenamento e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Oggi interverrà anche in conferenza stampa accanto al tecnico. Intanto la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Youssouf Fofana sull'obiettivo della stagione, tornare a giocare in Champions e su cosa non è andato l'anno scorso: "Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions League. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c'è possibilità di scelta. Siamo carichi. L'anno scorso è passato e non possiamo più cambiare niente. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per la nuova stagione. Sono pronto. Diamo tutti il massimo e vediamo quello che succede".