Fofana-Dumfries, doppia diffida con vista derby

Da diverse partite Youssouf Fofana, titolarissimo sia con Fonseca e sia con Conceiçao, sta giocando con una doppia diffida sulla testa. Il francese infatti al prossimo cartellino giallo, sia in Serie A e sia in Champions League, dovrà scontare una giornata di squalifica. In Europa le ammonizioni si resettano dopo i quarti di finale mentre in campionato rimangono per tutta la durata del torneo.

All'orizzonte, dopo la partita di domani col Parma, arriva nuovamente il derby: un'ammonizione domenica sarebbe una catastrofe. Sponda nerazzurra ci sono le stesse preoccupazioni per Denzel Dumfries, anche lui diffidato.