Fofana esulta dopo la vittoria di Empoli: "Sulla strada giusta"

Non la migliore prova per Youssouf Fofana quella di ieri pomeriggio contro l'Empoli. Il centrocampista francese, complice anche la stanchezza per le tante partite giocate in stagione, è stato sostituito all'intervallo insieme a Jimenez e Abraham. Nonostante questo, giustamente, il numero 29 ha esultato sul proprio profilo social.

Questo il messaggio di Fofana per festeggiare la vittoria: "Sulla strada giusta"