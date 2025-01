Fofana: "Iniziamo in modo soft? È un problema, anche il mister ne parla..."

Youssouf Fofana ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Le sue dichiarazioni:

Cosa dovete migliorare rispetto alla Semifinale di Supercoppa?

“Dobbiamo migliorare un po’ in tutto. Il mister non aveva avuto tanto tempo per lavorare con noi, piano piano però arriviamo dove vogliamo”.

Il Milan inizia le partite in modo soft…

“È un problema, anche il mister ne parla. Dobbiamo iniziare meglio. È difficile, per ora siamo riusciti a ribaltare il risultato ma dobbiamo provare ad iniziare meglio”.