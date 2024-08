Fofana: "Le persone a me vicine sognavano di vedermi in TV. Per questo non ho mollato"

vedi letture

Youssuf Fofana ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format <i>Face Off</i>. Ecco le sue dichiarazioni:

A un certo punto stavi quasi per smettere di giocare a calcio. Cosa ti ha spinto a non mollare?

"Sono state le persone intorno a me. Spesso abbiamo un'immagine negativa dei quartieri delle città, specialmente a Parigi. Ma a me ha dato molta forza. Le persone con cui sono cresciuto mi hanno sempre appoggiato, mi hanno spinto a continuare. Volevano vedermi giocare in TV e allora non sapevano a che livello giocassi. Loro aspettavano solo di vedermi giocare in TV. L'ho fatto per loro e spero siano orgogliosi di me".