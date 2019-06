Fondazione Milan: all'asta la maglia autografata di Boban

In occasione del suo ritorno al Milan da dirigente, Zvonimir Boban ha autografato una maglietta speciale, stampata con il suo cognome e il suo numero 10. La casacca è stata messa all'asta su Charity Stars per finanziare le attività benefiche di Fondazione Milan.

A special "Boban 10" jersey has been printed to celebrate Zvonimir Boban's return to AC Milan. The new Rossoneri Chief Football Officer also autographed it

Make your offer for this unique memorabilia, to support Fondazione Milan's activities ➡ https://t.co/8hYFfL1ZB8 pic.twitter.com/nEkrzPSafJ