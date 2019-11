Fondazione Milan: Sport for All, i giovani rossoneri a Playmore!

Né il freddo né la pioggia hanno fermato la voglia di stare insieme, giocare a calcio e passare del tempo all'insegna del divertimento. Nella serata di lunedì, presso Playmore! in via Moscova a Milano, si è tenuto il primo di una serie di incontri di sport che coinvolgono i ragazzi del settore giovanile rossonero che vivono in convitto e i beneficiari del progetto di Fondazione Milan Sport for All.

Grazie a questa attività, persone con disabilità e normodotati possono giocare a calcio e fare sport insieme senza barriere. Matteo Soncin, Antonio Mionic, Simone Potop ed Emanuele Pecorino (Primavera), Simone Bassoli, Enrico Di Gesù e Giovanni Robotti (U18), Nosa Obaretin (U17), Leonardo Rossi (U16) sono scesi in campo con Stefano, Ale, Max e altri volontari.

L'allenamento si è aperto con una prima parte di riscaldamento e attivazione condotto dai giovani calciatori rossoneri con esercizi volti a migliorare la tecnica di controllo e passaggio, poi spazio a un mini-quadrangolare con squadre miste.

Abbracci, sorrisi, esultanze sotto una pioggia incessante sono stati l'ingrediente principale della serata che una volta di più ha dimostrato quanto lo sport possa unire grazie a una grande passione comune.