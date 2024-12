Fonseca a Milan TV: "Top 8 in Champions? È possibile, ma prima testa a domani"

Alla vigilia di Milan-Stella Rossa di Champions League, fischio d’inizio a San Siro alle ore 21:00, mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta la squadra dopo l'Atalanta?

“La squadra ha capito quello che ha fatto, sono competizioni diverse. La squadra ha reagito bene come sempre e ha lavorato bene, capendo l’importanza di questa partita in Champions League che vogliamo vincere. Affrontiamo un avversario difficile che ha vinto l’ultima partita 5-1 contro lo Stoccarda, sono molto forti in Europa. Ci siamo preparati bene e abbiamo lavorato bene per essere pronti per domani”.

Sulla Stella Rossa:

“La Stella Rossa ha battuto lo Stoccarda, che ha giocato contro la Juventus. È una squadra molto forte in contropiede, i loro tre attaccanti sono molto veloci: dobbiamo fare attenzione. Non dobbiamo lasciargli il contropiede perché sono molto pericolosi”.

Domani non c'è Pulisic, Loftus-Cheek al suo posto.

“Loftus-Cheek è in crescita. Nelle ultime partite è stato bene, penso che è motivato per domani. Ovviamente sono dei giocatori diversi ma è un ruolo che Loftus sa fare bene ed è prontissimo per aiutare la squadra domani”.

Credete di poter arrivare tra le prime 8?

“Dobbiamo pensare di vincere domani, sarà difficile. Per poi pensare alle ultime due partite. È possibile (entrare nelle prime 8)? Sì, è possibile. Ma prima dobbiamo vincere domani”.