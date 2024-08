Fonseca a Parma con la 'linea verde' del Milan: in panchina Zeroli e Camarda

vedi letture

Il Milan si sta preparando in vista della prima trasferta della stagione a Parma, dove incontrerà una squadra comunque in fiducia nonostante abbia sulle gambe solo una partita, anche perché l'esordio al Tardini contro la Fiorentina è stato scoppiettante, ma soprattutto convincente, a differenza di quello della squadra di Paulo Fonseca contro il Torino.

Il pareggio di San Siro, nonostante sia stato agguantato all'ultimo, ha lasciato un po' l'amaro in bocca al Milan, che si presenterà a Parma desideroso di centrare la prima vittoria di questo campionato. Per la sfida del Tardini, però, l'allenatore portoghese dovrà fare a meno di Alvaro Morata, che rientrerà addirittura dopo la sosta per via di un problema muscolare, al cui posto dovrebbe esserci uno fra Noah Okafor e Luka Jovic.

La vera novità potrebbe però riguardare la panchina, visto che Fonseca potrebbe presentarsi a Parma con alcuni pezzi pregiati della 'linea verde' del Milan, visto che stando a Tuttosport l'allenatore rossonero potrebbe portarsi dietro Kevin Zeroli e Francesco Camarda, nonostante i due continuino ad allenarsi con il Milan Futuro in vista dell'esordio in Serie C in programma domenica sera contro la Virtus Entella.