Fonseca a Sky: "Abbiamo preparato un aiuto con Musah e una linea a cinque per aiutare Emerson"

Tutto pronto al Santiago Bernabeu dove, tra pochi minuti alle ore 21, comincerà la partita tra Real Madrid e Milan, valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League. In palio, per entrambe le squadre, ci sono in palio punti importantissimi e in particolare per la squadra di mister Paulo Fonseca sarà necessaria una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara, ha preso la parola Paulo Fonseca, tecnico del Milan.

Su come pensa di fermare Vinicius: "Penso che sappiamo quello che abbiamo preparato. Abbiamo preparato un aiuto con Musah e in tanti momenti avere una linea di cinque, per aiutare Emerson"

Sul gioco offensivo del Milan, sulla sinistra: "Mi aspetto di vederli in grande forma Rafa e Theo e che facciano la differenza. Difendendo così creiamo più condizioni a Rafa per avere maggiore libertà. Partita difficile ma anche bupna per giocare, gestire la partita con la palla. Sono positivo"

Su cosa ha detto alla squadra nelle ultime ore e sull'effetto di giocare al Bernabeu: "Gli ho detto che siamo fortunati di avere questo momento nella nostra vita: devono sfruttare la partita. Gli ho detto che affrontiamo la miglior squadra del mondo e dobbiamo essere rigorosi difensivamente. Ma è un momento anche per i giocatori per mostrare i loro valori"

Su come si aspetta che gioca il Real Madrid: "Mi aspetto un Real Madrid molto offensivo. Mi aspetto più momenti offensivi e sappimao che Mbappè e Vinicius sono fondamentali in tante situazioni individuali. Giocando in casa sarà offensivo"