Fonseca: "Abbiamo bisogno che Musah diventi come Fofana. Emerson? Deve migliorare difensivamente"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lecce, Paulo Fonseca ha dichiarato su Youssouf Fofana e Emerson Royal:

Fofana è un unicum per caratteristiche in rosa?

"Non abbiamo Bennacer ora, può fare la stessa posizione. Musah anche può giocare in questa posizione. Fofana è un giocatore di passaggi, Musah è un giocatore che porta palla. Abbiamo bisogno che Musah diventi come Fofana".

Emerson Royal contro l'Inter ha dato risposte positive. Può crescere ancora?

"Non possiamo dimenticare che è arrivato tardi e non ha avuto tanti allenamenti di organizzazione difensiva con noi. Penso che le maggiori difficoltà siano state difensive, qui può migliorare e sono sicuro. Offensivamente è un calciatore forte, difensivamente può migliorare".