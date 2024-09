Fonseca: "Abbiamo la possibilità di avere più giocatori da capitani. Vogliamo condividere questa responsabilità"

Alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa accompagnato da Rafael Leao. Questi alcuni estratti del suo intervento.

Su Morata: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi".

Come cambierà il suo Milan tra Serie A e Champions?

"Il nostro modo non dico che è sempre lo stesso ma le intenzioni sono quasi sempre le stesse. Più avanti possiamo parlare in profondità di questo, ora è un po' presto. Ma posso dire tanto sulle nostre forme di gioco, ma non credo sia il momento giusto per approfondire questa materia".

Domani un esame molto complicato contro una squadra molto forte. Che atteggiamento vedremo?

"Non penso di cambiare. Noi dobbiamo avere continuità. Sappiamo che è una partita diversa, penso che sarà una partita simile a quella fatta col Liverpool ma dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto. Difensiviamente penso che la squadra sia cresciuta, è un bel test per vedere le nostre capacità difensive in questo momento. Ho detto ai giocatori che per battere una squadra forte come il Leverkusen dobbiamo fare una squadra difensivamente perfetta".

Sulla fascia da capitano condivisa:

"Quando sono arrivato qui ho visto che i capitani sono i giocatori con più partite. Voglio rispettare questa cosa, ma voglio anche una leadrship condivisa, più allargata. Abbiamo la possibilità di avere più giocatori da capitani. Vogliamo condividere questa responsabilità, probabilmente domani sarà un altro giocatore a indossare la fascia. Ne abbiamo cinque...".