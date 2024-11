Fonseca: "Al Milan c'è pressione tutti i giorni"

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Non possiamo scappare da questa pressione quando siamo in club come il Milan o il City. Non so cosa sia successo a Guardiola, ma stare qui è avere pressione tutti i giorni, fuori Milanello con la stampa, dentro con i giocatori. Siamo una squadra che deve vincere sempre": così il tecnico del Milan Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Empoli parlando dei graffi sul volto di Pep Guardiola dopo il match di Champions League.

"Se non vogliamo avere questa pressione non possiamo stare qui, a questo livello. È una pressione grandissima. E si sente tutti i minuti - ammette l'allenatore rossonero -, tutti i giorni. Io dico che il calcio è per persone forti". (ANSA).