Fonseca: "Calabria ancora out. Rimpianto Kalulu? Non va dimenticato che è stata anche una scelta del giocatore"

In merito alla cessione di Kalulu e all'infortunio di Calabria, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Darebbe ancora il suo sì alla cessione di Kalulu?

"Io non parlo di giocatori che non sono qui. Kalulu non è più qui. Non devo dimenticare che è stata anche una scelta del giocatore. Adesso non ha senso fare paragoni tra chi c'è qui e chi è in altre squadre. È importante chi sta qui"

Come sta Calabria?

"Calabria sta avendo dei problemi. Ha iniziato con una lesione al polpaccio, ha poi ha avuto una compensazione all'altro polpaccio durante il recupero. Ha avuto questi problemi, non può giocare".