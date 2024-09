Fonseca cambia metà della difesa: contro il Liverpool torna Tomori

Questa sera contro il Liverpool, il Milan avrà bisogno di una prestazione difensiva perfetta. Ed è esattamente quello che ha dichiarato ieri in conferenza stampa il mister Paulo Fonseca. Per fronteggiare una squadra con questa potenza offensiva c'è bisogno che tutti facciano la propria parte in fase di non possesso. Per questo motivo molto dipenderà dal rendimento della difesa e dagli interpreti scelti dal tecnico portoghese.

Uno sarà sicuramente Strahinja Pavlovic, diventato una vera e propria certezza del Milan in questo avvio di stagioni: il suo compagno al centro dovrebbe essere Fikayo Tomori, che torna dopo che gli è stato concesso un turno di riposo contro il Venezia. Sugli esterni ovviamente Theo Hernandez a sinistra e sulla destra Davide Calabria che è in vantaggio su Emerson Royal. Rispetto al Venezia, dunque, Fonseca cambia metà della difesa.