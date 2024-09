Fonseca: "Con la qualità che abbiamo dobbiamo avere molto di più la palla e creare molto di più. Spesso è una questione di ultime scelte"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la sua idea di gioco:

Ancora sulla sua idea di gioco dominante.

"Io credo in un modo di vincere. Penso che comunque sia comune a tante grandi squadre. So che in Italia non si valorizza il gioco ma il risultato. Ma mi hanno portato qui perché volevano cambiare. Credo che quando una squadra ha la palla continuerò a credere in questo, e con la qualità che abbiamo dobbiamo avere molto di più la palla e creare molto di più. Continuo a credere in questo. Non mi sembra che il calcio sia migliore quando diamo palla agli avversari, continuerò a credere in questo".

Post Liverpool, Pulisic ha detto che non siete riusciti a tenere palla nella trequarti avversaria. Non è preoccupante dopo tre mesi?

"Sono d'accordo. Voglio avere la palla per creare le condizioni per attaccare nel momento giusto. Creare contro il Liverpool non mi sembra facile per nessuna squadra. Ho visto tutte le loro partite, non è facile creare contro di loro. Ma abbiamo avuto 4-5 situazioni in cui potevamo fare meglio decidendo meglio all'ultimo. Il problema non è quante volte abbiamo attaccato, ma quando non abbiamo fatto bene l'ultima scelta. È una questione di ultime scelte. Salah è stato il giocatore che ha toccato meno volte la palla, ma quando l'ha toccata le prima volte ha fatto due tiri e ha preso due traverse. È una questione di scelte e decisioni".