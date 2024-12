Fonseca: "Contro la Roma sfida speciale per me, domani ho un solo pensiero in testa"

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello:

"La Roma è la Roma. È un gran club, una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Tornare qui in Italia e giocare contro la Roma è speciale per me. Ho amici lì, ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come tutte le altre squadre e la voglia di vincere, di fare una buona partita. Per 90 minuti ho solo un pensiero, vincere".