Fonseca, domani lungo incontro con la dirigenza prima della conferenza

Ieri è stato il giorno dell'arrivo di Paulo Fonseca in Italia. Domani il nuovo tecnico vivrà, invece, il suo primo giorno di scuola in rossonero. Per domani è fissato infatti il raduno di inizio stagione 2024/2025 per i colori rossoneri. Il primo allenamento è fissato al Centro Sportivo di Milanello alle ore 17 e, occasione rarissima, la Curva Sud ha annunciato che non sarà presente per il solito corteo e incitamento alla squadra: troppi big assenti e zero volti nuovi, le motivazioni.

La giornata di Fonseca, però, comincerà molto prima. Alle ore 11 c'è l'attesa conferenza stampa in cui il mister si presenterà ai giornalisti e soprattuto al mondo rossonero: parlerà direttamente da Casa Milan e con lui dovrebbe parlare anche un membro della dirigenza, forse ancora Zlatan Ibrahimovic. Fonseca arriverà a Casa Milan il mattino presto: il tecnico, prima dell'incontro con la stampa, avrà modo di incontrare in un lungo meeting la squadra dirigenziale e parlare con loro dal vivo di strategie e progetti, tecnici e sul mercato, per la stagione che verrà. Lo riporta il Corriere dello Sport.