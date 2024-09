Fonseca dopo il derby: "Ecco in cosa dobbiamo migliorare offensivamente. E sull'abbraccio con Morata dopo il gol di Gabbia..."

Alla vigilia del match contro il Lecce, Paulo Fonseca è tornato a parlare del derby vinto:

Nonostante la partita con l'Inter lei ha detto che vuole vedere migliorare ancora il Milan, a che livelli si può arrivare quindi?

"Quando dico che la squadra ha tanto da migliorare offensivamente penso a quello che deve essere il gioco del Milan. Se vediamo la partita contro l'Inter quello che ho guardato è che la squadra è stata molto corta, non lasciando all'Inter il gioco che fa normalmente. Abbiamo avuto la palla, ma non abbiamo avuto tanti momenti di organizzazione. Ma abbiamo avuto tanti momenti di transizione: prendevamo palla e andavamo in avanti. Vedo grandi squadre che difendono col blocco basso, e penso che questo che sia il contesto del Milan. Qui è dove penso che dobbiamo migliorare, nel nostro gioco posizionale: dobbiamo dominare in avanti, avere la pazienza di non perdere palla. Il Milan è una squadra che deve giocare più tempo nella metà campo offensiva. Abbiamo avuto la palla con l'Inter ma non abbiamo avuto tanta connessione nella prima fase, le opportunità che abbiamo avuto sono quasi tutte in transizione offensiva".

L'abbraccio con Morata dopo il gol di Gabbia.

"Un momento normale, di gioia, di euforia".