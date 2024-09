Fonseca: "Dopo le prime due giornate non ci aspettavamo di essere qui. È il bello del calcio"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Lecce per 3-0. Ecco le sue parole:

"Dopo le prime due partite non mi aspettavo questo momento ma è per questo che il calcio è bello. Le cose cambiano positivamente o negativamente in 90 minuti. Siamo qui, è stato importante vincere dopo il derby, continuare a vincere era troppo importante oggi, perché ritornare alla realtà dopo il derby era la cosa più difficile ma i giocatori l'hanno capito e abbiamo vinto bene".



Venerdì 27 settembre

Milan - Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Udinese - Inter (ore 15)

Genoa - Juventus (18)

Bologna - Atalanta (20.45)

Domenica 29 settembre

Torino - Lazio (12.30)

Como - Verona (15)

Roma - Venezia (15)

Empoli - Fiorentina (18)

Napoli - Monza (20.45)

Lunedì 30 settembre

Parma - Cagliari (20.45)

Classifica

Milan 11

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2