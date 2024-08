Fonseca e i giocatori in uscita: "Ho già parlato con quei giocatori che hanno possibilità di giocare di più altrove rispetto a qui"

In merito ai possibili movimenti in uscita, con Kalulu e Adli al centro di diverse voci di mercato, Paulo Fonseca ha rilasciato queste parole in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match di campionato contro il Torino: "Non voglio parlare di nome, ho già parlato con giocatori che hanno possibilità di giocare di più altrove rispetto a qui. Abbiamo qualche giocatore che per me in questo momento hanno più possibilità di giocare, ho già parlato con loro: con l'arrivo dei nuovi è normale avere meno spazio".

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 17 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it