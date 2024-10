Fonseca e la questione fascia da capitano: "Non è importante chi va in campo con la fascia, ma è importante avere nello spogliatoio 2-3 leader"

Alla vigilia del match contro l'Udinese, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa della questione della fascia da capitano:

Domani non ci saranno Calabria e Theo. Chi sarà il capitano?

"Io sono arrivato qui e il Milan aveva già tre capitani. Calabria, Theo e Leao. Perché sono i giocatori con più partite nel Milan. Posso essere o no d'accordo con questo, ma ho rispettato questa cosa, devo rispettarla. Quello che io penso è che questa squadra ha bisogno di più leadership.

Non è importante chi va in campo ed usa la fascia, ma è importante avere nello spogliatoio 2-3 giocatori che condividono questa leadership. Penso che abbiamo altri giocatori che possono aiutare questi giocatori: è leader non solo chi indossa la fascia... Abbiamo altri giocatori che possono aiutare in questo".