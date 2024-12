Fonseca e le stagioni alla Roma: "Non possiamo fare paragoni, club diversi con giocatori diversi"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Cosa vede di diverso rispetto alle stagioni in cui la Roma, alla sua guida, è finita fuori dalla Champions?

"Non possiamo fare paragoni, sono club diversi con giocatori diversi. Come possiamo fare per migliorare? Con i risultati, avendo l'ambizione di vincere tutte le partite".