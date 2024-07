Fonseca è uno che scommette sul talento: il prossimo sarà Camarda?

Nell'identikit del nuovo allenatore del Milan c'è sempre stata rilievo, quasi come una condizione necessaria, la capacità di lavorare tanto, e bene, con i giovani, cosa che nel corso della sua carriera Paulo Fonseca ha dimostrato di saper fare, ed anche discretamente bene. I precedenti parlano infatti chiaro, visto che fra Lille e Roma il lusitano ha lanciato ben 6 talenti, alcuni dei quali finiti addirittura nel mirino delle più importanti squadre al mondo, vedi Tiago Santos, accostato anche al Milan per un periodo, e Leny Yoro, centrale difensivo con scadenza con i Les Dogues nel 2025 e primo obiettivo della difesa del Real Madrid, non di certo una squadra qualunque.

La scelta finale del Milan è ricaduta su Fonseca anche per questo motivo potremmo dire, anche perché il portoghese avrà da gestire alcuni dei talenti più interessanti dell'U23 come Jan-Carlo Simic, il capitano Kevin Zeroli, Alex Jimenez, vice Theo Hernandez nella prossima stagione, ma soprattutto il bomber Francesco Camarda, il più atteso di tutti.