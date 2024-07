Fonseca ed il gioco sui terzini: "Theo è molto forte offensivamente, a destra non possono prenderne uno uguale"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

Che ne pensi di Florenzi? "Un giocatore della squadra e in questo momento conto su di tutti che sono in rosa. Florenzi è uno di questi"

Sui terzini: come vede la situazione attuale? Hai sentito Theo: cosa c'è nel suo futuro? "Theo è un giocatore importantissimo per noi. Penso di giocare con diverse strutture. Devo capire le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Se c'è un Theo molto forte offensivamente, a destra non posso prenderne uno uguale: magari possiamo giocare con un terzino bloccato oppure con uno più avanzato, dipende dalla strategia per ogni partita. Abbiamo soluzioni per le diverse strutture che vogliamo, è positivo".