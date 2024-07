Fonseca ed il Milan insieme a sostegno dell'Ucraina. Tutte le iniziative del Club per aiutare la popolazione colpita dal conflitto

Nel suo primo giorno ufficiale da allenatore del Milan Paulo Fonseca si è presentato ai tifosi e alla stampa indossando sulla giacca una spilla raffigurante la bandiera dell'Ucraina. "Abbiamo la responsabilità di non dimenticare ciò che sta succedendo", ha detto il tecnico portoghese in conferenza stampa. Un messaggio tanto semplice quanto forte che non è passato inascoltato. Lo Shakhtar, ex squadra di Fonseca, lo ha ringraziato sui social: "Grazie per il sostegno all'Ucraina, Paulo! L'allenatore del Milan ed ex tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca si è presentato con una spilla della bandiera dell'Ucraina sulla giacca alla presentazione di oggi. Vorremmo ringraziarlo!".

Fonseca si è esposto quindi su un tema importante, in piena linea con le idee ed i valori del Club, che da quando è scoppiato, purtroppo, il conflitto ha fornito impegno e sostegno in supporto alla popolazione ucraina. Di seguito, in ordine cronologico, alcune delle iniziative "AC Milan for Peace" più significative.

ATTIVAZIONI PRESSO SAN SIRO E PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Marzo 2022

Il Derby di Coppa Italia Milan-Inter disputato il 1 marzo 2022 è stata la prima occasione in cui la famiglia rossonera ha dimostrato la propria vicinanza alla popolazione ucraina. I calciatori della Prima Squadra maschile hanno infatti effettuato il riscaldamento con delle speciali maglie con la bandiera dell’Ucraina e la scritta “AC Milan for Peace”, schierandosi al fianco della squadra avversaria nell’assistere a un videomessaggio di Andriy Shevchenko, riprodotto sui maxischermi di San Siro, e scattando insieme a loro una foto dietro a un banner con la scritta “Peace”. Anche in occasione di altre partite casalinghe, il Club ha realizzato alcune attivazioni per incentivare i propri tifosi a donare attraverso il canale istaurato da Fondazione Milan.

Allo stesso modo, la Prima Squadra femminile ha indossato speciali maglie da gara con la scritta “AC Milan for Peace” durante la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus del 12 marzo, quando anche il PUMA House of Football è stato cornice del sostegno del Club alle iniziative in favore della popolazione ucraina.

ISTITUZIONE DI UN CANALE SICURO DI RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA

Marzo 2022

A pochi giorni dallo scoppio del conflitto, il Club ha istituito un canale sicuro di raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, impegnata assieme alla Croce Rossa Ucraina e alle altre Società Nazionali della Croce Rossa nel rispondere ai bisogni umanitari di chi si trova nei luoghi del conflitto e di chi cerca asilo oltre il confine. La raccolta, aperta a tutti, è stata inaugurata da Fondazione Milan attraverso una prima donazione mirata a fornire kit di primo soccorso, medicine e materiale di prima assistenza alle persone colpite dalla guerra e nasce dall'intesa tra istituzioni la cui credibilità garantisce a qualsiasi donatore la certezza di poter fare realmente la differenza. Attraverso questo canale, Fondazione Milan ha raccolto oltre 70 mila euro di donazioni da destinare alla popolazione colpita dal conflitto.

RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

Marzo 2022

Presso la sede di Casa Milan e i Centri Sportivi Milanello e PUMA House of Football è stata inoltre effettuata una raccolta di beni di prima necessità che ha visto l’appassionata partecipazione dei dipendenti e dei tesserati del Club, che in giornate dedicate hanno collezionato più di una tonnellata di beni alimentari, per l’infanzia, medicinali e sanitari. Gli oltre 100 pacchi raccolti sono stati in parte spediti direttamente sui territori del conflitto e in parte consegnati alle associazioni che si occupano di accogliere i profughi ucraini sul territorio di Milano. Anche i partner rossoneri hanno voluto dare il proprio contributo donando prodotti alla popolazione ucraina.

ASTE DI BENEFICIENZA

Marzo 2022

Attraverso Fondazione Milan, il Club ha realizzato delle aste di beneficienza con le maglie warm-up PUMA indossate dalla Prima Squadra maschile in occasione del Derby di Coppa Italia del 1 marzo 2022, riportanti la bandiera dell'Ucraina, la scritta "Peace" e l'autografo del calciatore che le ha vestite, così come anche le maglie da gara con la scritta "AC Milan for Peace" che la Prima Squadra femminile ha indossato per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. Inoltre, Fondazione Milan ha destinato all’aiuto alla popolazione colpita dal progetto i ricavi di ulteriori aste di beneficienza, raccogliendo in totale quasi 20 mila euro.

SPECIAL EDITION – MANCHESTER 2003 FOR UKRAINE

Marzo 2022

Con il sostegno di Andriy Shevchenko, il Club ha inoltre concepito una speciale maglia "replica", Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine, personalizzata Shevchenko 7 e ispirata a quella indossata dal Pallone d'Oro 2004 durante la Finale di Champions League 2002/03 di Manchester. La maglia richiama i colori della bandiera ucraina sulle spalle e sul petto, dove riporta anche la scritta "AC Milan for Peace" e il simbolo della pace. Attraverso Fondazione Milan, i proventi della vendita di questa speciale maglia – oltre 200 mila euro –sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana per il progetto Ucraina.

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI UN SERVIZIO TELEFONICO IN LINGUA UCRAINA

Aprile 2022

In sinergia con il Comune di Milano e Andriy Shevchenko, Fondazione Milan ha sostenuto la creazione di un servizio telefonico di ascolto e orientamento in lingua ucraina al fine di favorire l'integrazione delle famiglie rifugiatesi nel capoluogo lombardo. Il centralino, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, fornisce tra le altre cose supporto ai profughi per l'iscrizione ai servizi per l'infanzia e scolastici, informazioni sulla gestione della DaD dall'Italia e orientamento sulle procedure per richiedere e ottenere il permesso di soggiorno.

SPECIAL CAMP EMERGENZA UCRAINA

Estate 2022

Anche AC Milan Academy ha dato il proprio contributo attraverso il progetto "Special Camp emergenza Ucraina" in favore dei bambini in arrivo dai territori del conflitto, che durante l’estate sono stati ospitati in alcune località italiane di Milan Junior Camp per vivere un'esperienza speciale, all'insegna del gioco e del divertimento.

MEET & GREET CON SHEVCHENKO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE

21 Settembre 2022

Per ringraziare Fondazione Milan e l'intera famiglia rossonera del sostegno rivolto alla popolazione colpita dal conflitto. proprio in occasione della Giornata Internazionale della Pace Andriy Shevchenko ha fatto visita agli uffici di Casa Milan e ha accolto i tifosi presenti, autografando le loro maglie della collezione speciale, ispirate a quella indossata dall'ex numero 7 rossonero durante la Finale di Champions League 2002/03 vinta allo stadio Old Trafford di Manchester e arricchite dai colori della bandiera ucraina, la scritta "AC Milan for Peace" e il simbolo della pace.

TORNEO DI PADEL: “FONDAZIONE MILAN FOR PEACE” POWERED BY STARCASINÒ SPORT

Ottobre 2022

AC Milan e Fondazione Milan hanno organizzato uno speciale torneo di padel, “Fondazione Milan for Peace” powered by StarCasinò Sport, che ha visto la partecipazione di Andriy Shevchenko e tante glorie rossonere, in un evento benefico attraversi cui sono stati raccolti circa 10 mila euro a sostegno dell’Ucraina.

IL PRESIDENTE ZELENSKY RINGRAZIA E OMAGGIA LA FAMIGLIA ROSSONERA

22 febbraio 2023

In occasione della Charity Dinner organizzata da Fondazione Milan per celebrare il proprio 20° Anniversario, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare attraverso un videomessaggio e uno speciale riconoscimento, consegnato sul palco dalla leggenda rossonera Andriy Shevchenko, la stessa Fondazione e tutto il Club, a partire dalla proprietà e fino ad arrivare ai suoi partner e a tutti i suoi tifosi, per l’impegno profuso in favore dei suoi connazionali nell’ultimo anno.

ATTIVITÀ CON STUDENTI RIFUGIATI NEL 1° ANNIVERSARIO DELL’INVASIONE

26 febbraio 2023

In occasione dell’anniversario dello scoppio del conflitto (24 febbraio 2022), il Club ha invitato una delegazione di studenti rifugiati – di nazionalità ucraina, ma non solo – facenti parte del progetto Bicocca per la Pace dell’Università di Milano – Bicocca a partecipare a una visita guidata del Museo Mondo Milan e ad assistere dal vivo alla partita Milan-Atalanta presso lo stadio San Siro.

INCONTRO ONLINE CON IL MILAN CLUB KIEV

Aprile 2023

Il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini ha incontrato in videochiamata i tifosi e le tifose dei Rossoneri Kyiv, collegati dalla capitale ucraina, testimoniando la vicinanza, commozione e partecipazione propria e di tutto il mondo Milan nei confronti della loro situazione emergenziale. Attraverso questa attività, il Club spera inoltre di contribuire a mantenere alta l’attenzione su un tema tanto delicato.

MILAN JUNIOR CAMP - ASSAGO

Giugno 2023

Fondazione Milan ha donato a 14 bambini ucraini rifugiati in Italia la possibilità di partecipare gratuitamente al Milan Junior Camp – speciale esperienza sportiva di divertimento e formazione – tenutosi ad Assago tra il 26 e il 30 giugno 2023. I partecipanti sono stati individuato grazie alla collaborazione con Fondazione Hope Ukraine.

ESPERIENZA MASCOTTE

Gennaio 2024

In occasione della partita di Coppa Italia Milan-Cagliari (2 gennaio 2024) abbiamo avuto modo di ospitare un bambino ucraino di 12 anni, fuggito dalla guerra e che attualmente vive in un orfanotrofio nel bergamasco. Il bambino ha fatto l’esperienza di mascotte, esperienza che prevede l’ingresso in campo con i giocatori nel pre-match e, successivamente, la visione della partita dal primo anello blu, in compagnia del referente dell’orfanotrofio.

MILAN JUNIOR CAMP - OPERA

Giugno 2024

Per il terzo anno di seguito, Fondazione Milan ha ospitato 11 bambini ucraini ad un Milan Junior Camp – Opera, dal 24 al 28 giugno - offrendo loro un'opportunità unica di svago, crescita e integrazione attraverso lo sport. I partecipanti sono stati individuato grazie alla collaborazione con Fondazione Hope Ukraine.

SUPPORTO DI FONDAZIONE MILAN ALLA RICOSTRUZIONE DELLO STADIO DI IRPIN

In programma

In occasione della sua visita a Casa Milan (21 settembre 2022), Andriy Shevchenko ha annunciato che Fondazione Milan si impegnerà a contribuire alla ricostruzione del Central City Stadium di Irpin, città dell'oblast di Kiev che è stata profondamente straziata dai bombardamenti.