Fonseca già proiettato al derby: "Ci sto già pensando, lavoriamo per cambiare il trend"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo per 4-0 contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico portoghese:

Sul derby

"Questa settimana ho già cominciato a pensare a queste partite. So dell'importanza del derby, devo pensare al Liverpool che sarà una grande partita ma ho già cominciato a pensare all'Inter e a ciò cosa dobbiamo fare. So quanto sia importante per i tifosi, so degli ultimi risultati e ora andiamo a lavorare per cambiare questo".