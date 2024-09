"Fonseca ha avuto quella pazza idea trasformata dal derby a ieri sera in una mossa vincente": Ordine commenta il lavoro del tecnico rossonero

vedi letture

Il Milan di Fonseca vince e convince contro il Lecce per 3-0, trovando così la terza vittoria di fila in campionato. Una conferma importante dopo la prova convincente nel derby. Adesso per i rossoneri ci sarà il test Leverkusen, mercoledì sera in Germania. Una sfida che farà capire quanto importanti siano stati i progressi avuti dalla squadra fino ad ora. In merito alla vittoria del Milan contro il Lecce, ha parlato così Franco Ordine, presente questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport.

"Alzi la mano chi ha mai immaginato che, schierando insieme Leao e Pulisic sui fianchi e aggiungendo poi Morata e Abraham a pestare le zolle centrali, dandosi il cambio da bravi sodali, se si ferma uno, torna indietro l’altro, per tornare a coprire e a recuperare palloni preziosi, si potesse scoprire una vena offensiva mai considerata nemmeno davanti a una dose di ottimismo sfrenato. E invece nelle pieghe della sosta settembrina per le nazionali, guardando il lago di Como dove ha deciso di fissare la sua residenza, Paulo Fonseca ha avuto quella pazza idea trasformata dal derby a ieri sera in una mossa vincente".