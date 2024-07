Fonseca, i numeri difensivi con il Lille che hanno convinto il Milan

La scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan ha lasciato un po' di amaro in bocca nei tifosi rossoneri che, pur non volendo mancare di rispetto al tecnico portoghese che verrà lasciato lavorare come merita, come sentimento generale avrebbero preferito un allenatore dal curriculum o dall'appeal maggiore. Un Conte o un Motta, per citare solamente due nomi. La decisione ha invece premiato l'ex allenatore della Roma che da domani proverà a far ricredere tutti sul suo conto.

Tra le motivazioni per cui il club ha deciso di puntare su Fonseca, c'è anche quella relativa al rendimento difensivo del Lille. Con la squadra francese, che di certo sulla carta non aveva una rosa da prime posizioni, è arrivato quarto mettendo in campo una delle difese migliori di Francia. La Gazzetta dello Sport questa mattina dà qualche numero per confermare la tesi: seconda per tiri concessi, terza per gol subiti e prima per tocchi in area concessi. Una delle urgenze rossonere è proprio quella di ritrovare solidità difensiva: con queste premesse si può ben sperare, anche se poi sarà il campo a essere giudice insindacabile.