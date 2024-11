Fonseca: "Juve senza Vlahovic? Con Weah in avanti sarà diversa..."

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro la Juventus:

Thiago Motta ha confermato l'assenza di Vlahovic. Manca un giocatore importante, ma anche un riferimento importante per la nostra difesa. È un'insidia diversa per noi?

"La Juve ha una squadra che si adatta molto ai giocatori che ha. Non so se giocherà Weah, che conosco bene perché ha lavorato con me. Magari avranno intenzioni diverse, sono giocatori diversi. Weah è molto veloce, attacca la profondità: è diverso da Vlahovic. Magari dobbiamo fare attenzione a questi movimenti in profondità di Tim e non ai suoi appoggi. Le intenzioni della squadra cambiano un po'".

Siamo ad un terzo della stagione. Milan-Juve quanto è importante?

"È importante, ma non decisivo, come lo sono tutte le partite adesso. Non posso dire che la partita con la Juve è più importante di quella con l'Empoli. Abbiamo bisogno di fare vittorie di fila. Sono sempre positivo, penso sempre a quello che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura".