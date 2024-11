Fonseca: "La cosa bella è che abbiamo creato tanto ma eravamo in sicurezza in difesa"

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dal Milan contro l'Empoli per 3-0. Ecco alcuni estratti delle parole del tecnico rossonero:

L'obiettivo era essere dinamici. Leao molto più accentrato stasera

"Oggi abbiamo creato tanto, è stata una partita diversa contro una squadra che difende in una forma diversa. Non è stato solo Rafa, ma anche Emerson e Musah hanno avuto una mobilità di cui avevamo bisogno. La cosa bella è che abbiamo creato tanto".

È stata questa la prestazione più completa del Milan di Fonseca?

"Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, abbiamo attaccato bene e siamo stati sicuri difensivamente. Come lo era contro la Juve. Eravamo in sicurezza difensivamente, non ho mai sentito la squadra in pericolo. È importante avere questa sicurezza per attaccare poi meglio".