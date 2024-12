Fonseca: "Loftus e Sportiello recuperati. Bennacer? Bello rivederlo, è nella parte finale del lavoro prima di tornare in gruppo"

vedi letture

Alla vigilia del match contro l'Atalanta, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati:

Ci fa un po' il bollettino? Come stanno Bennacer, Loftus, Sportiello?

"Bennacer è più bello, ha cambiato taglio di capelli (ride, ndr). Fisicamente sta bene, è stato un piacere rivederlo. Siamo soddisfatti. Ha bisogno di un po' di tempo per lavorare in squadra, penso che sia nella parte finale del lavoro prima di cominciare in squadra. Gli altri, anche Sportiello e Loftus, stanno tutti bene".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it