Fonseca: "Milan con due punte? Resta una possibilità contro certe squadre"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Empoli, Paulo Fonseca ha dichiarato sulla fase offensiva del Milan:

È possibile tornare al Milan con due punte?

"Rimane nella mia testa questa possibilità. Abbiamo bisogno di farlo contro strutture contro cui abbiamo vantaggio ad usare due punti: è una possibilità di questa squadra".

Come mai il Milan non riesce ad avere una vittoria netta?

"Non è facile essere dominanti sempre contro l'Empoli, contro l'Atalanta, per le caratteristiche dell'altra squadra. La squadra crea, ma vogliamo equilibrio: la squadra crea ma bisogna avere la sicurezza difensiva per continuare a farlo. A Bratislava abbiamo avuto un'opportunità per farlo dopo il gol, ma abbiamo sofferto altre situazione e la squadra ha accusato quel momento. La cosa più importante è cercare questo equilibrio tra momenti offensivi e difensivi".