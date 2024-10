Fonseca: "Okafor alternativa a Morata? Alvaro ora fa il falso 9, Noah non ha quelle caratteristiche"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha dichiarato:

Come stanno Morata e Pavlovic?

"Morata sta bene, è pronto per giocare. Giocherà domani. Per Pavlovic penso che è importante avere stabilità in difesa e penso che tanto Gabbia come Tomori hanno fatto bellissime partite. Adesso Pavlovic deve continuare a lavorare, avrà delle opportunità. In questo momento la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare".

Okafor può essere l'alternativa a Morata? Le due punte è un progetto a lungo termine?

"Non so se è a lungo termine, per la prossima partita sì. Morata ora è un falso 9, è difficile per Okafor: non ha queste caratteristiche".

Domani ci saranno giocatori del Milan Futuro in squadra?

"Sì, Zeroli, Camarda e Jimenez sono convocati con noi. È tempo di portare i ragazzi che hanno lavorato con noi e hanno lavorato bene".