Fonseca punta sul suo Milan: "Siamo qui per lottare per lo Scudetto. Non mi piace fare paragoni con il passato"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul suo Milan:

Questo Milan è il gruppo più forte che ha mai allenato?

"È presto per dirlo, ma è un gruppo molto forte. Con ambizione. Non cambio quello che ho detto nella prima conferenza, siamo qui per lottare per lo Scudetto. Ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi ho più fiducia in questa. Questo gruppo è qui per lottare per lo Scudetto".

In cosa sarà diverso il suo Milan rispetto al Milan degli anni scorsi?

"Non mi piace fare paragoni. Voi qui in Italia avete tanti analisti tattici, è un vostro lavoro. Non voglio parlare dei dettagli su cui lavoriamo, ma penso che qualche persone che lavora nel calcio e capisce un po' di tattica può notare che è un Milan diverso. Non voglio dire cosa è diverso, ma secondo me è chiaro. Non sto dicendo che è meglio, ma è diverso".