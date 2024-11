Fonseca: "Questa squadra ha difficoltà a motivarsi e a concentrarsi contro certe squadre. Abbiamo bisogno di fare un filotto di vittorie"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

È sicuro che è solo una questione di caratteristche quando si parla difensiva, o c'è anche qualcosa di testa? Come si fa a risolvere questa cosa?

"Quando dopo la partita di Madrid dico che sarà più difficile vincere a Cagliari, non l'ho detto perché sono pazzo. L'ho detto anche per trasmettere un messaggio al gruppo. So che questa squadra ha questa caratteristica: quando giochiamo contro questo tipo di squadra si rilassa un po'. È per questo che ho mandato questo messaggio".

La squadra ha ricevuto il messaggio?

"Onestamente penso che non l'abbiamo capito bene. Sapevo che era una partita pericolosa. Andiamo a Madrid, giochiamo bene, vinciamo. Siamo tutti euforici. Andiamo a Cagliari, prima della sosta. Per questo ho voluto parlare di quelle difficoltà. So che questa squadra ha difficoltà a motivarsi e concentrarsi. Generalmente sono stato in altre squadre che giocavano la Champions. Succede molto. Dopo la Champions capita di non fare buoni risultati. Anche voi siete più motivati nel fare meglio il vostro lavoro al Bernabeu che a Cagliari, è umanamente comprensibile. E noi dobbiamo lavorare per risolvere questa cosa".

Questa squadra può fare un filotto di vittorie?

"Ho parlato di questo oggi con i giocatori. Abbiamo bisogno di vincere diverse partite di seguito. È fondamentale per noi. Abbiamo questa capacità. Siamo il Milan, dobbiamo farlo. Se vogliamo recuperare i punti persi dobbiamo fare questo per avere la possibilità di lottare per lo scudetto".